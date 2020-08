Cel mai rapid soricel din intregul Mexic, Speedy Gonzales, implineste astazi 67 de ani

Speedy Gonzales împlinește, astăzi, 67 de ani

(sau Gonzalez), „Cel mai rapid șoricel din întregul Mexic”, este un șoricel din serialul cu același nume de desene animate creat de Warner Brothers, Looney Tunes și Merrie Melodies. Principalele caracteristici ale lui Speedy sunt abilitatea sa de a fugi foarte repede și accentul său mexican haios. De obicei el poartă un sombrero galben foarte mare, tricou și pantaloni albi și o eșarfă roșie. A apărut pentru prima dată în anul 1953. Astăzi, personajul Speedy Gonzales împlinește 67 de ani de existență.Mel Blanc (1953–1989)Joe Alaskey (reclame, Tiny Toons, Looney Tunes: Cartoon Conductor)Eric Goldberg (Looney Tunes: Back in Action (2003)-prezent)Bob Bergen (Bah, Humduck! A Looney Tunes Christmas)Fred Armisen (The Looney Tunes Show)George Lopez (filmul din 2014)Marius Săvescu (Filmul lui Daffy Duck: Insula fantastică)Neculai Predica (The Looney Tunes Show)