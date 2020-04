Cel mai rapid vaccin: Cateva milioane de doze ar putea fi disponibile pana in septembrie (NYT)

Institutul Jenner de la Universitatea Oxford are un vaccin care a funcționat pe animalele de laborator și este gata să își testeze eficacitatea la om, dacă autoritățile de reglementare aprobă, scrie New York Times. Acesta este unul dintre proiectele finanțate de Fundația Bill si Mellinda Gates, iar ținta pe termen lung a institutului este găsirea […] The post Cel mai rapid vaccin: Câteva milioane de doze ar putea fi disponibile până în septembrie (NYT) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.