Cel mai recent album al cantaretei Ariana Grande s-a mentinut in fruntea Billboard 200

„Positions”, cel mai recent album al cântăreţei americane Ariana Grande, s-a menţinut pe primul loc în Billboard 200 şi a devenit al doilea disc al ei care înregistrează performanţa, după „Thank U, Next”, potrivit news.ro.

În săptămâna încheiată pe 12 noiembrie, albumul „Positions” a fost vândut în SUA în 82.000 de unităţi, o scădere mai mare de 50% faţă de prima săptămână, iar piesele cuprinse pe disc au fost accesate online de 99,5 milioane de ori, potrivit Nielsen Music/MRC Data.

„Positions” este al cincilea album al lui Grade care ajunge pe primul loc în topul american, însă doar „Thank U, Next” şi „Positions” au ocupat această poziţie timp de două săptămâni.

Pop Smoke şi „Shoot for the Stars, Aim for the Moon” au urcat un loc în clasament, până pe doi, după ce albumul a fost vândut în 57.000 de unităţi în a 19-a săptămână de top.

Albumul „F*ck Love” al rapperului australian The Kid Laroi a urcat de pe poziţia 81 pe a treia, după ce a fost relansat cu şapte piese în plus, inclusiv colaborări cu YoungBoy Never Broke Again, Marshmello şi Machine Gun Kelly. Versiunile albumului au fost vândute în 52.000 de unităţi în ultima săptămână. Originalul cu 15 piese a fost lansat la finalul lunii iulie.

Cântăreţul country Luke Combs şi „What You See Is What You Get” s-au menţinut pe locul al patrulea, cu 46.000 de unităţi vândute în a 53-a săptămână de top.

„Welcome to O’Block” al lui King Von a urcat opt poziţii, până pe cinci, după moartea rapperului. În a doua săptămână de la lansare, albumul a fost vândut în 44.000 de unităţi. Acesta este primul album al lui Dayvon Daquan Bennett, împuşcat mortal într-un club din Atlanta pe 6 noiembrie, care ajunge în top 10.

Top 10 este completat de rapperul NAV şi „Emergency Tsunami”, Juice WRLD şi „Legends Never Die”, Lil Baby şi „My Turn”, înregistrarea „Hamilton: An American Musical” şi de Taylor Swift şi „Folklore”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).