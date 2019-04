Cel mai sexy barbat in viata s-a casatorit pentru a treia oara. Cum arata sotia lui Idris Elba - FOTO

Idris Elba google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa 13 ani in care a trait singur, Idris Elba s-a casatorit pentru a treia oara. Aleasa actorului este un fotomodel de origine americana in varsta de 29 de ani. Idris Elba si Sabrina Dhowre s-au casatorit vineri in Maroc, dupa doi ani de relatie. Actorul, desemnat cel mai sexy barbat in viata in 2018, a cerut-o de sotie inainte de Sfantul Valentin, la un cinematograf din Londra unde rula premiera de gala a filmului sau Yardie. Sabrina Dhowre, de profesie actrita si fotomodel, este cu aproape 17 ani mai tanara decat sotul ei. In 2014 a fost aleasa Miss Vancouver. Vezi si: El e cel mai sexy barbat din lume, dar cum arata fiica lui de 16 ani? - FOTO Idris Elba (46 de ani) a mai fost casatorit de doua ...