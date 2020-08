Cel mai sigur mod de a lua masa in oras in timp de pandemie. Un nou serviciu inovativ de la Vacanta Culinara

Cu un numar de cazuri Covid-19 in continua crestere in Romania, amatorii de mancare buna au la dispozitie terasele localurilor, in timp ce restaurantele cu servire in incinta raman inchise de peste 4 luni deja. Distantarea si dezinfectarea raman principalele puncte cheie pe care trebuie sa le bifeze terasele la ora actuala, pe langa mancarea de calitate.

Insa iata ca restaurantul Vacanta Culinara aflat la limita de nord a Bucurestiului, pe malul lacului Mogosoaia, a lansat un serviciu cu totul aparte, care ii izoleaza pe clienti de restul publicului si ofera totodata o experienta inedita pentru o masa delicioasa in oras.

Profitand de pozitionarea terasei sale pe marginea lacului, Vacanta Culinara pune la dispozitia publicului barcute motorizate dotate cu cele necesare pentru a servi masa pe lac. Privelisti de poveste, incluzand Palatul Brancovenesc din Mogosoaia, de pe malul lacului, ii rasfata pe cei ce vor sa aiba parte de o experienta cu totul aparte si de o masa pe cinste, cu mancare de calitate, gatita dupa retete originare din marile destinatii de vacanta ale lumii.

Barcutele sunt dezifectate dupa fiecare utilizare iar clientii au siguranta ca vor manca o masa delicioasa fara a intra in contact cu alte persoane.

In concluzie, solutii exista chiar si pentru cei mai precauti amatori de mancare buna. Rezervarile de masa pe terasa Vacanta Culinara sau pe o barca apartinand Vacanta Culinara se pot realiza online la adresa www.vacantaculinara.ro.