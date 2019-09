Cel mai usor mod in care va puteti detoxifia organismul. Aveti nevoie de un singur ingredient

Detoxifiere cu tarhon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu le aveti cu gatitul? Nu-i nimic, va oferim noi cateva sugestii. Tarhonul poae fi folosit in: tocanite, supe, sosuri, salate, sau il puteti consuma sub forma de ceai. Iar ceaiul de tarhon confera numeroase beneficii. De exemplu, stiati ca tarhonul stimuleaza apetitul? Si mai mult de atat, aceasta planta miraculoasa va scapa de crampe. Va supara o durere de dinti si nu stiti cum sa scapati de ea? Mestecati cateva frunze de tarhon proaspat sau uscat pana cand se formeaza o pasta consistenta pe care trebuie s-o tineti culimba pe zona care va doare. Va spun, aceasta planta chiar este miraculoasa. Daca in ultima vreme ati muncit mai mult, iar asta va face sa va simti tot mai obositi, ar trebui sa st ...