Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte zeci au fost ranite in urma unui atac aerian in Siria

Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte zeci au fost ranite in urma unui atac aerian despre care se crede ca a fost efectuat de fortele siriene asupra unei piete publice intr-un sat din nord-vestul Siriei, potrivit localnicilor si echipelor de salvare, relateaza Reuters. Localnicii si echipele de salvare au declarat ca mai multe bombe au fost lansate in satul Maar Shoreen, din sudul provinciei Idlib, din mai multe avioane, despre care echipele de monitorizare a situatiei din Siria au transmis ca ar apartine armatei siriene, scrie mediafax.ro. Imaginile postate pe retelele sociale de activisti arata cadavre carbonizate intinse pe strazi si oameni grav raniti care sunt transportati de echipele de salv ...