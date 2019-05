Cel putin 13 morti in avionul care a luat foc in Rusia 

Avion Rusia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incendiul izbucnit in avionul care a aterizat de urgenta in Rusia a provocat numeroase victime. Un bilant provizoriu indica cel putin 13 morti si 10 raniti. Televiziunea ruseasca Ren TV a anuntat tragicul bilant, de cel putin 13 morti, in avionul companiei Aeroflot, care a aterizat de urgenta pe Aerpoortul Seremetievo din Moscova. Agentia rusa Tass, de asemenea confirma bilantul. Ren TV spune ca alte cel putin 10 persoane au fost ranite. Ce s-a intamplat cu avionul Avionul Suhoi Superjet 100 a decolat din Moscova cu destinatia Murmansk. A facut insa cale intoarsa in momentul in care pilotii au semnalat o problema grava la bord. Vezi si: BREAKING NEWS! Aterizare de urgenta a unui avion de pasageri ...