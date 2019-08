Cel putin 17 persoane decedate in urma inundatiilor. Potopul a lovit Pakistanul

Inundatii Pakistan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin 17 persoane au murit in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale din Pakistan, au anuntat autoritatile locale, citate de Al Jazeera. Cea mai mare parte a orasului Karachi, cel mai mare din tara, este inundata. Anwar Kazmi, un oficial din cadrul serviciilor locale de interventie, a declarat ca sapte persoane au murit electrocutate, iar alte trei au decedat dupa ce un acoperis s-a prabusit. Razboi iminent intre India si Pakistan? Islamabadul a rupt legaturile diplomatice si comerciale cu New Delhi Autoritatile se asteapta ca bilantul sa creasca, in conditiile in care echipele de salvare nu reusesc sa ajunga la victime din cauza nivelului ridicat al apei. Potrivit meteorologilor, ni ...