Cel putin 180 de dosare de coruptie vor fi rejudecate dupa decizia CCR

Mari dosare de coruptie vor fi rejudecate. Si asta dupa ce Curtea Constitutionala a decis: completurile de 3 judecatori de la Inalta Curte nu au fost specializate in cazurile de coruptie asupra carora au decis! Sunt peste 180 de dosare vizate, cel putin pana in acest moment - dosare rasunatoare cu nume grele pe lista inculpatilor. Insa, numarul exact il vom sti cand motivarea CCR va fi gata pentru ca atunci situatia se poate schimba in functie de data la care s-a dat decizia finala in dosar. Tot atunci vom afla si ce se va intampla cu cei care au fost inchisi dupa condamnarile date la fond de aceste completuri despre care CCR spune ca nu aveau competenta sa judece dosarele trimise in ...