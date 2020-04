Cel putin doua televizoare iar 20% dintre dispozitive sunt smart, au romanii in case, potrivit unui studiu

Şapte din zece români deţin cel puţin două televizoare în propriile case, iar peste 60% dintre acestea au ecran plat şi 20% sunt smart, arată rezultatele estimate pe baza a două studii interne realizate de operatorul de telecomunicaţii Telekom România, potrivit Agerpres.

În acelaşi timp, un studiu naţional reprezentativ pentru populaţia digitală, realizat de ISRA Center pentru Telekom România, în perioada februarie - aprilie 2020, evidenţiază faptul că 86% dintre români îşi doresc un serviciu de televiziune fără a instala cabluri suplimentare în casă şi fără a da găuri în pereţi, 83% vor un serviciu simplu de configurat, pe care şi-l pot instala singuri, fără ajutorul unui tehnician, iar 78% vor să îşi transforme televizorul cu ecran plat într-un televizor smart, care se poate conecta la internet.

Totodată, peste 70% dintre români deţin cel puţin două televizoare în casele lor, din care mai mult de 60% sunt cu ecran plat şi doar 20% sunt inteligente.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei de telecomunicaţii, pornind de la dorinţele românilor şi ţinând cont de faptul că, în această perioadă, numărul orelor petrecute în faţa televizorului s-a dublat, ajungând la şapte ore pe zi, în medie, după cum reiese din măsurătorilor TV realizate de Kantar Media, Telekom Romania lansează oferta Smart TV Stick.

Astfel, noua ofertă include acces la 47 de canale TV online relevante pentru români (ştiri, sport, muzică, filme), disponibile prin intermediul platformei Telekom TV şi dispozitivului Google Chromecast, care permite utilizatorilor să redea conţinutul aplicaţiilor de pe smartphone, direct pe ecranul televizorului.

Prin oferta Smart TV Stick, românii se pot bucura de un abonament de televiziune, fără a avea nevoie de ajutorul unui tehnician pentru instalare, fără a fi nevoie de cabluri suplimentare sau găuri în pereţi şi, în acelaşi timp, au ocazia să îşi transforme televizorul cu ecran plat într-un televizor Smart, cu acces la internet.

Practic, dispozitivul Google Chromecast preia conţinutul canalelor TV incluse în oferta Smart TV Stick sau pe cel din aplicaţiile compatibile cu telefonul, precum HBO GO, Spotify sau YouTube, şi îl redă pe televizor, cu un singur click, prin funcţia "cast".

"Pentru a folosi Chromecast-ul este nevoie de un televizor cu conexiune tip HDMI, internet prin fibră optică şi un cont Google activ, necesar configurării iniţiale a dispozitivului, plus conturi active pe aplicaţiile de streaming preferate (ex: HBO GO, Telekom TV, Spotify). De asemenea, dispozitivul redă pe ecranul televizorului şi fotografiile, clipurile video sau melodiile preferate de pe telefonul mobil. El poate fi utilizat pe orice tip de televizor care respectă condiţiile menţionate mai sus.

Noua ofertă Smart TV Stick este disponibilă începând de astăzi, 6 aprilie, în două variante de preţ: la 2 euro/lună (aproximativ 10 lei), cu 47 de canale incluse şi la 5 euro/lună (aprox. 24 de lei), cu 71 de canale, incluse timp de 24 de luni.

Dispozitivul Chromecast este oferit în chirie cu reducere 100% pe întreaga perioadă contractuală. În plus, clienţii care se abonează în perioada 6 aprilie 2020 - 17 mai 2020 la serviciul de televiziune de la Telekom beneficiază de 50% reducere din costul abonamentului timp de 6 luni, HBO şi HBO GO incluse 12 luni şi de oferta Smart TV Stick, fără costuri suplimentare, împreună cu livrarea gratuită la domiciliu a dispozitivului Google Chromecast", menţionează operatorul.

Pe de altă parte, Telekom România anunţă oferte şi soluţii destinate segmentului antreprenorial. În acest sens, persoanele juridice care vor alege să se porteze în reţeaua mobilă Telekom, în perioada 6 aprilie - 17 mai 2020, şi care optează pentru abonamentul Freedom 5, vor beneficia de conectivitate mobilă nelimitată, voce şi internet 4G, cu 50% reducere din costul abonamentului în primele 12 luni de la portare.

În plus, antreprenorii se pot bucura de preţuri avantajoase la telefoanele Samsung Galaxy A40 sau Huawei P40 Lite E. Aceştia pot achiziţiona telefoanele în rate, împreună cu abonamentul Freedom 5, pentru care vor plăti în total, în primul an, doar 10 euro/lună (aprox. 49 de lei, fără TVA), respectiv 9 euro/lună (aproximativ 44,5 de lei, fără TVA).

Telekom România este prezentă pe piaţa românească din anul 2014, după rebrandingul comun al Romtelecom şi Cosmote România.

Telekom aparţine Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicaţii integrate.