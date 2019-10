Cel putin patru morti si mai multi raniti intr-un atac armat la New York (presa)

Cel puţin patru persoane au fost ucise şi mai multe rănite într-un atac la New York, informează sâmbătă dimineaţa media americane preluate de AFP. Atacul armat s-a produs în Brooklyn, în proximitatea unui club privat, relatează NBC New York şi ABC 7. Potrivit CBS New York, care citează departamentul de pompieri, patru persoane au murit şi cinci sunt grav rănite.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Irina Giurgiu)