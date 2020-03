Cele 10 masuri propuse de Ponta pentru stoparea epidemiei de coronavirus

Victor Ponta

Pro Romania propune tuturor partidelor politice, Guvernului, presedintelui tarii, institutiilor publice un set de zece masuri care trebuie implementate imediat, in contextul situatiei create de noul coronavirus.

“Joi, cand se stabileste votul, este esential sa avem un Guvern cu puteri depline, daca va fi un guvern condus de domnul Citu, care a fost deja nominalizat, sigur se pot face propuneri mult mai bune, dar important este sa avem acest Guvern imediat. Trebuie sa lasam deoparte orice calcul electoral si joi sa votam toti un guvern cu puteri depline care sa aiba ca mandat masurile pentru limitarea efectelor acestei crize. Nimic altceva nu este mai important in acest moment si nimic altceva nu conteaza decat sa avem un guvern care sa lupte zi de zi cu epidemia si efectele sale”, a declarat, luni, liderul formatiunii, Victor Ponta.

Pro Romania mai propune suspendarea cursurilor scolare la nivelul intregii tari pana la sfarsitul lunii martie. “Am copii, cu totii avem copii, nu e normal sa-i trimitem la scoala cu gandul ca vin bolnavi, nu e normal sa stam cu frica. Nu va fi sfarsitul lumii daca pana la sfarsitul lunii martie (...) copiii nu merg la scoala”, a adaugat Ponta.

Ponta mai cere ca, printr-o ordonanta data de noul Guvern sau prin proiect de lege, sa fie stabilit imediat un regim legal prin care unul dintre parinti sa aiba dreptul sa stea acasa, fie ca lucreaza la o institutie publica, fie la o institutie privata.

“Nu se prabusesc institutiile sau firmele private daca unul dintre parinti sta acasa cu copiii in aceasta perioada, ba dimpotriva putem limita in acest fel raspandirea epidemiei”, a aratat Ponta.

“Vreau sa propunem o strategie pentru transportul in comun. Va fi imposibil sa combatem epidemia atat timp cat sute de bucuresteni stau inghesuiti intr-un vagon de metrou. (...) In situatii exceptionale trebuie sa luam masuri exceptionale si asteptam o propunere de limitare drastica a transportului in comun in aceasta perioada”, a mai spus liderul Pro Romania, adaugand ca trebuie aplicata si legea care prevede telemunca in situatiile unde este posibil acest lucru.

Propuneri in privinta exportului de medicamente

Pro Romania mai propune si interzicerea exportului de medicamente.

“Propunem ca imediat Guvernul sa interzica exportul de medicamente. Germania, de exemplu, cu o economie si un sistem de sanatate mult mai avansat decat Romania, a luat deja aceasta masura, cu atat mai mult trebuie sa o facem noi. Nu suntem in situatia in care sa mai exportam medicamente. Cerem Guvernului sa aplice recomandarea Comisiei Europene facuta recent, ca toate cheltuielile pentru sanatate sa fie deduse din modul in care se calculeaza deficitul”, a adaugat liderul Pro Romania.

Solicita amanarea alegerilor electorale

El a mai spus ca trebuie demarat imediat proiectul de lege pentru amanarea alegerilor locale.

“Participam la intalnirea deja convocata la Guvern cu toate partidele politice si trebuie sa demaram imediat proiectul de lege pentru amanarea alegerilor locale si organizarea lor impreuna cu alegerile parlamentare in luna septembrie. Nu ma intereseaza calculele politice. Cred ca sanatatea noastra este mai importanta”, a mai sustinut Ponta.

“Fac apel presedintelui, Guvernului asa cum este interimar, sper de joi cu puteri depline, Parlamentului, sa lase incapatanarea, calculele politice si sa adopte aceste 10 masuri”, a transmis Ponta.

