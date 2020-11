Cele 3 mari surse de infectare cu coronavirus, conform unui medic care a discutat cu pacienții sai

Principalele surse de infectare cu coronavirus sunt transportul în comun, petrecerile, mai ales ale adolescenților, și fabricile în care nu se respectă măsurile de protecție. Este concluzia medicului Cristian Oancea, managerul spitalului Victor Babeș din Timișoara, care susține că a făcut această statistică după ce a stat de vorbă cu toți pacienții care au ajuns […] The post Cele 3 mari surse de infectare cu coronavirus, conform unui medic care a discutat cu pacienții săi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.