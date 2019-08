Cele 5 serii din Liga 3 au fost stabilite. Luni se va trage la sorti programul competitional

Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal a anunțat astăzi că a fost aprobată componența celor 5 serii din Liga 3, sezonul 2019-2020.Decizia a fost luată sub condiția menținerii Deciziei Comisiei de Disciplină și Etică a FRF cu privire la CSM Satu Mare în toate căile de atac.: AFC Botoșani 2, ACS Foresta Suceva, ACS Șomuz Fălticeni, CSM Bucovina Rădăuți, CS Știința Miroslava, CSM Pașcani, FC Ozana Târgu Neamț, ACSM Ceahlăul Piatra Neamț, CS Aerostar Bacău, CSM Bacău, ACS Hușana Huși, ACS KSE Târgu Secuiescu, CSM Focșani 2007, ACS Suporter Club Oțelul Galați, CS Sporting Liești, ACS Universitatea Dunărea de Jos Galați: AFC Metalul Buzău, CS Făurei, ACS Dacia Unirea Brăila, CS Viitorul Ianca, ACS Recolta Gheorghe Doja, AFC Unirea 04 Slobozia, ACS Înainte Modelu, AS FC Agricola Borcea, ACS Mostiștea Ulmu, CS Medgidia, CS Podeidon 2 Mai Limanu, CSA Axiopolis Sport Cernavodă, CS Afumați, SC Popești-Leordeni, SC Fotbal Club FCSB SA 2, CS Tunari: AFC Progresul 1944 Spartac, CS Balotești, SC FC Voluntari SA 2, ACS SR Municipal Brașov, ACS Olimpic Cetate Râșnov, ACS Unirea Bascov, AFC Astra 2, CS Blejoi, AS FC Pucioasa, CSM Flacăra Moreni, ACS Vedița Colonești M.S., CSM Slatina, CSM Alexandria, ACSO Filiași, Universitatea Craiova 2, CS Tractorul Cetate: U Craiova 1948 SA, CS Gilortul Târgu Cărbunești, ACS Flacăra Horezu, CS Viitorul Dăești, LPS Cetate Deva, CS Hunedoara, AFC Metalurgistul Cugir 1939, CSC Ghiroda și Giarmata Vii, ACS Poli Timișoara, ACS Dumbrăvița, AS Fortuna Becicherecu Mic, CS Șoimii Lipova, CS Gloria Lunca-Teuz Cermei, CS Național Sebiș, CS Crișul Chișineu Criș, ACS Progresul Pecica: ACS Industria Galda, AFC Unirea 1924, CS Viitorul Șelimbăr, CS Luceafărul Oradea, CS Sânmartin, SCM Zalău, ACS Sticla Arieșul Turda, FC CFR 1907 Cluj SA 2, FC Unirea Dej, CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca, CSM Avântul Reghin, CSM Târgu Mureș, ACS Unu Fotbal Club Gloria, AFC Odorheiu Secuiesc, ACS Fotbal Comuna Recea, CS Minaur Baia MareLuni, 12 august, începând cu ora 15:00, la sediul FRF, sala „Nicolae Dobrin”, va avea loc tragerea la sorți a programului competițional.Prima etapă din noul sezon este programată peUltima din tur și din acest an va avea loc pe 30 noiembrie 2019, urmând ca Liga 3 să se reia pe 7 martie 2020.