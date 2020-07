Cele 7 județe in care este obligatorie masca de protecție in aer liber

Tot mai multe județe încep să impună obligativitatea purtării măștii sanitare în spațiile publice deschise. În doar 3 zile, 7 județe au luat această decizie. Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, propunerea Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) prin care comitetele județene de urgență, la propunerea DSP-urilor, vor decide, împreună cu autoritățile locale, […] The post Cele 7 județe în care este obligatorie masca de protecție în aer liber appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.