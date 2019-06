Cele mai bune metode pentru a avea muscatele pe care ti le doresti

muscate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Colorate si vesele, muscatele sunt preferatele noastre in materie de flori de interior, mai ales ca sunt lipsite de pretentii si nu necesita ingrijiri speciale. Iata cateva sfaturi pentru a avea niste muscate pentru care sa fii invidiata. Cea mai buna zi! Acest iesean va castiga astazi bani cat nu a castigat intr-un an intreg! La usa lui vor bate sute de cumparatori! Taie muscatele, pentru a face mai multe flori Specialistii spun ca pentru a avea muscate cu multe flori, trebuie sa le tai de la aproximativ 10 -15 cm de la baza sau la 3 noduri si sa le ciupest putin la varfuri. Nu uita ca muscatelor le plac mult cojile de banana. In consecinta, aduna cateva coji si lasa-le sa se usuce pe ziare, in aer liber, ...