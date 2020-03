Cele mai bune prestatii muzicale live stream din timpul izolarii sociale: Diplo, Neil Young, Miley Cyrus, Ariana Grande, Chris Martin

Diplo, Neil Young, Miley Cyrus, Ariana Grande, Chris Martin, ca şi Juanes împreună cu Alejandro Sanz sunt pe lista muzicienilor remarcaţi de critici cu prestații muzicale live streaming de la declanşarea măsurilor de izolare socială impuse, anunță MEDIAFAX.

Neil Young lansat o serie de prestaţii live stream cu titlul „Fireside Sessions”. Artistul a fost filmat de soţia sa, Daryl Hanna iar înregistrările pot fi accesate pe site-ul artistului.

DJ-ul american Diplo a iniţiat vineri pe canalul său de youtube, instagram şi Twitch o serie de întâlniri pe care le numeşte „Corona Sabath”. Muzicianul şi-a prefaţat seriile de mixaj cu o discuţie purtată cu David Kong, de la Institutul comunitar de biotehnologie, despre distanţarea socială. Amestecul de ritmuri caraibbiene, trap şi sonorităţi electronice sunt deja marca sa şi prima înregistrare a adunat peste 30.000 de vizualizări numai pe youtube.

Rufus Wainwright, artistul americano-canadian, şi-a făcut un program fix şi difuzează zilnic pe instagram pentru fanii săi piese pe care le interpretează la pian. Muzicianul e filmat în halat de casă şi insistă să îşi lase telefonul în modul vibrate în timpul prestaţiei sale şi uneori răspunde live comentariilor pe care le primeşte astfel încât să interacţioneze muzical cu oricine îl caută.

Chris Martin a adunat mai bine de 4 milioane de vizualizări cu filmarea publicată pe instagram în seria „toghether at home”. Şi el a apărut tot în halatul de casă şi a susţinut un recital care a durat aproximativ 20 de minute, cântând şi piese la cererea fanilor.

Miley Cyrus a lansat propria sa serie de discuţii, Bright Minded, în fiecare zi difuzând pe youtube câte o discuţie cu invitaţi ca Demi Lovato, Rita Ora sau Amy Schumer.

Ariana Grande nu a lansat încă o înregistrare de durată, dar şi-a sedus fanii cu o scurtă filmare care o surprinde interpretând a capela piesa „I Belive in You and Me” pe instagram adunând în trei zile aproape şapte milioane de vizualizări.