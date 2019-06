Cele mai bune soferite din horoscop! Trei zodii de femei care dau clasa oricarui barbat la volan

Zodii soferite google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se spune ca femeile au ceva probleme la volan si ca acolo unde e un ambuteiaj nejustificat cel mai probabil la mijloc se afla o doamna sau o domnisoara. Totusi, din punct de vedere astral, exista zodii de femei care pot da clasa la volan oricarui barbat. 1. Femeia CAPRICORN este pe primul loc Nativele din aceasta zodie sunt responsabile si precaute, de aceea vei fi mereu in siguranta cand te afli in masina cu o femeie capricorn. Secretul lor este ca starea de spirit nu le afecteaza modul in care conduc, oricat de multe probleme ar avea acasa sau cat de fericite ar fi, nu sunt deloc imprevizibile si se controleaza. Cel mai tare le enerveaza soferii care sunt indisciplinati si care claxoneaza mult ...