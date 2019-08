Cele mai frumoase 3 buchete de flori cu Lisianthus - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De cele mai multe ori, daruim flori fara sa le cunoastem semnificatia. Le alegem datorita formei, culorilor si parfumului lor, datorita preferintei persoanei care le va primi, insa nu prea ne gandim la povestea din spatele florilor. Probabil cei mai multi dintre voi cunosc doar semnificatia trandafirilor rosii si galbeni. Si este in regula, pentru ca nu foarte multe persoane stiu ce semnifica florile in functie de specie si de culoare. Insa, daca vreti sa faceti un cadou cu adevarat reusit, ar trebui sa alegeti florile in functie de scopul pentru care le daruiti. Pentru o cerere in casatorie sau o aniversare in cuplu, cel mai bine se potrivesc trandafirii rosii, care sunt simbolul pasiunii. Pentru nasterea unui copil, trandafirii ...