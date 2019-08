Cele mai grave 10 boli provocate de stres si depresie

stres

Stresul si depresia sunt cele mai grave doua probleme ale vietii moderne, iar acest fapt este confirmat de studii stiintifice.

Mai mult decat atat, ceea ce este cu adevarat alarmant este ca 50% dintre bolile grave au ca prima cauza stresul sau depresia.



1. Tulburari psihice

Atunci cand vorbim despre tulburarile psihice, abordarea are doua directii: prima, cand stresul cronic provoaca depresie si anxietate; cea de-a doua, cand depresia provoaca anxietate, nervozitate, atacuri de panica, delir.



Cand stresul este responsabil, devine din ce in ce mai greu sa te concentrezi. Urmatorul pas este starea tipica depresiei: pasivitate, oboseala accentuata, lipsa de interes chiar si pentru lucruri si persoane pe care le iubesti, destabilizare emotionala, retragere din cercul de cunostinte, scaderea in greutate.

Apoi, depresia netratata poate provoca o serie de alte tulburari: atac de panica, delir, chiar automutilare si dependenta de medicamente si/sau alcool. Practic, este vorba despre o reactie in lant.



2. Boli cardiovasculare

Bolile cardiovasculare sunt o consecinta aproape nelipsita a stresului si depresiei. Este imposibil ca dezechilibrul psihic si emotional, accentuat de permanenta stare de agitatie, sa nu influenteze negativ activitatea inimii si a vaselor de sange. Rezultatele? Vasoconstrictie, o cantitate scazuta de oxigen spre tesuturi, batai tot mai puternice ale inimii, hipertensiune arteriala, angina, si, in final, infarct.



3. Boli ale aparatului digestiv

Nivelul crescut al secretiei de cortizol, situatie specifica stresului si depresiei, provoaca cresterea poftei de mancare si a greutatii, cu atat mai mult cu cat 70% dintre cei care sufera de stres cronic sau depresie mananca noaptea.



Inca din adolescenta suntem supusi riscului de ulcer duodenal sau gastric din cauza perioadelor de stres accentuat. Stresati din cauza incercarilor de tot felul, provocam cresterea acidului gastric, ceea ce duce la ulcer, litiaza biliara, crize biliare, crize de constipatie sau diaree. Nu vi s-a intamplat niciodata sa simtiti anumite reactii ale stomacului inainte sau in timpul unui moment foarte important? Ei bine, poate fi o explicatie medicala si pentru celebrii "fluturi in stomac".



4. Migrene si sindrom vertiginos

Atunci cand stii ca nu suferi de nicio alta boala insa durerile de cap nu iti dau pace, poti fi sigur ca se datoreaza exclusiv stresului. Netratate, migrenele asociate cu oboseala si anxietatea provoaca vertijul sau sindromul vertiginos, adica ameteli care apar din senin si care pot provoca un dezechilibru serios al miscarilor si gandirii.



5. Boli de piele

Desi nu suntem constienti de asta pe cat ar trebui, pielea este bariera intre exteriorul si interiorul nostru. Ca atare, ea este cea care resimte direct stresul factorilor interni si externi. Aproape 60% din cazurile de psoriazis, vitiligo, urticarie, eczeme, dermatite sau acnee apar in urma unor episoade de stres cronic sau depresie.



6. Cancer

Ironia sortii - una din bolile secolului (cancerul) poate fi cauzata uneori de o alta boala a secolului (depresia). Studiile o demonstreaza: incidenta cancerului de san este mult mai mare printre femeile care locuiesc sau lucreaza intr-un mediu stresant sau poluat. Tot specialistii ne atentioneaza ca stresul slabeste sistemul imunitar si poate provoca inmultirea celulelor canceroase, in orice zona a corpului.



7. Boli ale sistemului reproducator

Putini dintre noi se gandesc ca aparatul reproducator poate fi serios afectat de stres si depresie. Adevarul este ca echilibrul hormonal este anulat in episoadele de stres, iar organele s3xuale au direct de suferit din asta, incetinindu-se activitatea lor normala. Rezultatele sunt dintre cele mai alarmante: scaderea cantitatii de hormoni s3xuali, tulburari menstruale, scaderea libidoului, 3jaculare precoce, lipsa 3rectiei, scaderea calitatii sp3rmei, incetinirea activitatii ovarelor, infertilitate.



8. Diabetul zaharat

Surprinzator, suntem supusi inca din timpul vietii intrauterine la dezvoltarea diabetului zaharat si asta daca mama este foarte stresata sau face diabet gestational. Apoi, este doar o chestiune de timp si de grija fata de propria persoana daca, cand si cum se declanseaza diabetul zaharat.



9. Boli alergice

Pe fondul unui bagaj genetic sau al unui mediu de viata care predispune, bolile alergice, numite simplu alergii, se pot declansa oricand, mai ales daca "ajutam" si noi cu stres, depresie, agitatie interioara, stil de viata nesanatos. Nu te pacali si ai grija! Poti face oricand o alergie la alimente, flori sau in situatii cu care esti obisnuita de ani de zile.



10. Alzheimer

Specialistii confirma faptul ca o perioada foarte lunga de timp in care organismul sufera de stres cronic sau depresie provoaca accelerarea distrugerii celulelor nervoase. Consecintele sunt usor de inteles: pierderea discernamantului si a memoriei pe atat de devreme pe cat de mult am trait in stres.

