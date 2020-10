Cele mai importante vaccinuri care salveaza vieti

La finele lui august, in plina pandemie de COVID-19, Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca pe intreg continentul african, poliomielita, o boala care a facut ravagii si a lasat mii de copii cu dizabilitati grave (cei care au supravietuit infectiei, caci boala poate fi si fatala), a fost eradicata. O dovada in plus a faptului ca preventia prin vaccinare este salvatoare si benefica.