Cele mai interesante studii si curiozitati despre divort

Ruptura in casnicie nu se intampla peste noapte, ci este un proces care incepe cu mult timp inaintea deciziei de a divorta. Un studiu facut de un birou de avocatura din Marea Britanie a calculat de cat timp are nevoie, in medie, o persoana pentru a decide ca cea mai buna solutie e divortul: 24 de luni si 12 zile. Din aceasta perioada, aproximativ 18 luni cuplurile incearca sa-si refaca relatia, sa imbunatateasca si sa repare anumite aspecte ale casniciei.