Cele mai mari greseli pe care le facem cand ne incarcam telefonul. Trucuri pentru a creste durata de viata a bateriei

Cele mai mari greseli pe care le facem atunci cand vine vorba de bateria telefoanelor au legatura cu obiceiurile noastre de incarcare. Pe termen lung, acestea pot duce la reducerea prematura a duratei de viata a bateriei. Concret, daca esti obisnuit sa-ti lasi telefonul la incarcat peste noapte sau daca il tii conectat la priza ore in sir, pana cand nivelul bateriei atinge procentul de 100%, accelerezi procesul de imbatranire a acumulatorilor care contin litiu-ion, scrie Business Insider. Ca efect, bateria devine mai putin eficienta in stocarea si livrarea energiei catre dispozitivul tau. Cu toate acestea, companiile producatoare de telefoane, acestea nu sunt foarte ingrijorate de obiceiurile de in ...