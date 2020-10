Cele mai multe infectari cu SARS-CoV-2 au fost raportate in Bucuresti, Suceava si Prahova

Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate pana in prezent pe teritoriul Romaniei sunt in Bucuresti - 22.950 si in judetele Suceava - 7.220, Prahova - 7.016, Brasov - 6.970 si Iasi - 6.805, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica.