De la începutul procesului de votare și până la ora 18.00, la nivelul întregii țări, au fost înregistrate 703 de sesizări referitoare la fapte care au legătură cu procesul electoral. Conform Ministerului de Interne, 255 de sesizari nu s-au confirmat, iar 242 sunt încă în curs de verificare. Au fost constatate 133 de fapte de […] The post Cele mai neobișnuite incidente la primul scrutin din pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.