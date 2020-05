Cele mai puternice alimente cu efect anti-infecțios

Există alimente cu efect anti-infecțios. Alice Popescu, medic primar medicina familiei, a vorbit despre proprietățile fiecărui aliment, potrivit doctorulzilei.ro. Echinaccea. „Echinaccea are efect imunostimulator și imunomodulator, adică stimulează capacitatea organismului de a lupta împotriva bacteriilor. În general, acestea sunt sub formă de pastile, dar există și sub formă de tinctură care se recomandă în doze […]