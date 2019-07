Potrivit datelor de la Ministerul Educației, doar 86.794 de elevi au reușit să promoveze Bacalaureatul 2019, adică procentul celor promovați a fost de 63,78, cel mai slab procent din ultimii 5 ani. Ministerul calculează rata de promovare prin raportare la numărul celor prezenți, așa că este posibil ca cifra oficială să difere ușor față de The post Cele mai slabe rezultate la BAC din ultimii 5 ani – 63,78% procent de promovare. Topul județelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.