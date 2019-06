Cele mai tari glume despre naționala U21: care este asemanarea cu PSD

Naționala de fotbal U21 a adus tuturor românilor mari bucurii, dar cum românii sunt un popor cu simțul umorului au apărut și glumele despre băieții lui Rădoi.

Iată cele mai tari glume selectate de GSP:

1. Care este diferența dintre apele Dunării și Florinel Coman? Apele Dunării au cote, Florinel n-are.

2. Care este asemănarea dintre PSD și Naționala U21? Și unii și alții știu să-i scoată pe români în stradă.

3. După prestațiile de la Euro, Ionuț Radu are mai multe oferte: deja Iohannis și Barna i-au propus să le scrie discursurile pentru campania prezidențială din toamnă.

4. Pentru ca România U21 să ia titlul european, Alexandru Tudor crede că jucătorii trebuie să aibă acces la internet doar seara, două ore: între orele 20 și 22. De asemenea, Alexandru Tudor a transmis redacției GSP să lase fax-ul deschis pentru că va reveni cu amănunte de la fața locului.

5. Adi Mutu a criticat jocul echipei și a zis că fundașul stânga, Ștefan, nu are valoare. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru rubrica noastră ”Neuro U21”.

6. Aseară, la adăpostul întunericului, Maxim, Anton, Gicu Grozav, Moți și Grigore au fost văzuți în cantonamentul echipei Naționale a României de la Mogoșoaia. Își strângeau ce lucruri mai aveau prin vestiar.

7. Antrenorul Angliei e atât de supărat pe rezultatul meciului cu România încât nu m-aș mira să conteste rezultatul la CCR. Omul încă așteaptă să se numere și golurile din diaspora.

8. Burleanu i-a promis lui Rădoi, dacă iese campion european cu România, un Lamborghini de 300.000 de euro. Răzvane, poți să începi să vinzi de prin casă. Să nu stai atunci în ultima clipă, știi? Aa, Mirele, geană pe mașină, că Burleanu e în stare să-ți dea cheile de la un Lannborghini.

9. Imaginați-vă cum ar fi sunt calculele calificării naționalei mari într-o astfel de grupă la Euro: dacă Anglia nu se mai prezintă, iar jucătorii Franței fac diaree și se retrag, atunci, de pe locul 2, în urma Croației am putea profita de jocul rezultatelor și am merge mai departe cu zero puncte.

10. Băieți, ne-ați făcut atât de fericiți, încât și dacă va fi să pierdeți Campionatul Mondial din 2022 din Qatar, n-o să ne întristăm prea tare.