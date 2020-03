Cele trei vitamine care iti cresc imunitatea si te feresc de virusuri

Nutrientii care hranesc organismul sunt implicate si in sustinerea imunitatii. In caz de caderi imunitare sau in perioadele in care organismul este mai intens solicitat si isi consuma resursele mai rapid decat in alte perioade, este nevoie de un aport suplimentar pe care ti-l poti asigura prin suplimente alimentare.

Vitamina C, in topul eficientei

Vitamna C este renumita pentru efectul ei de sustinere a imunitatii. Exista mai multe modalitati prin care aceasta actioneaza pentru a sustine sistemul imunitar. Unul dintre mecanisme este acela prin care vitamina C anihileaza virusurile si bacteriile. Se intampla asa, fiindca stimuleaza productia de limfocite C, celule imunitare care lupta impotriva bacteriilor, virusurilor si care pot anihila si celulele canceroase.

Studiile arata ca anticorpii actioneaza mai eficient daca in organism exista cantitati suficiente de vitamina C. Mai mult, si alte substante utile sistemului imunitar precum interferonul, care apara organismul de virusuri si de celule canceroase se sintetizeaza in cantitati optime doar daca in organism exista o cantitate suficienta de vitamina C.

Pe langa acest ajutor direct adus sitemului imunitar, vitamina C functioneaza si ca antioxidant puternic care ne apara de atacurile radicalilor liberi. Iar acest aspect este foarte evident mai ales la nivelul pielii fiindca pielea este prima noastra linie de aparare impotriva toxinelor din mediu. Alaturi de colagen, vitamina C este un nutrient cheie pentru mentinerea santatii pielii.

Vitamina E “intinereste” sistemul imunitarSus

Ca si vitamina C, vitamina E stimuleaza producerea de celule natural killer (NK), cele care identifica si distrug germenii si celulele canceroase. De asemenea, vitamina E imbunatateste producerea de celele B imunitare care genereaza anticorpii. Studiile arata, de asemenea, ca suplimentarea cu vitamina E poate inversa din declinul inregistrat in raspunsul imun odata cu imbatranirea.

Un studiu realizat la Scoala Harvard de Sanatate Publica, pe un esantion de 87.000 de asistente medicale care au luat suplimente cu vitamina E a aratat o reducere a incidentei atacurilor de cord cu 50%. Suplimentele pot fi necesare pentru a avea la dispozitie cantitatea optima de vitamina E necesara pentru a stimula sistemul imunitar. Persoanele care fumeaza si cele care consuma cantitati mari de alcool necesita doze mai mari de vitamina E.

Carotenul are efect anticancerigen

Carotenul este un antioxidant puternic care stimuleaza productia de celule T , care lupta cu celulele canceroase. Celulele macrofage care distrug celulele canceroase sunt stimulate in activitatea lor de betacaroten, un precursor al vitaminei A.

La randul ei, vitamina A, a carei sinteza este incurajata de betacaroten stimuleaza activitatea globuleleor albe din sange care ne cresc rezistenta la infectii si care apara membranele acoperite cu mucus. De exemplu, licopenul este unul dintre carotenoizii cu un efect benefic puternic asupra imunitatii, recunoscut si pentru efectul anticancerigen.

Studiile au aratat ca beta-carotenul poate reduce riscul de boli cardiovasculare, de accidente vasculare cerebrale si atacurile de cord. Beta-carotenul, de asemenea, protejeaza impotriva cancerului prin stimularea celulelor imunitare numite macrofage pentru a produce factorul de necroza tumorala, care ucide celulele canceroase.

Principalele surse de caroten se gasesc in fructele si legumele de culoare portocalie (caise, piersici, mango, morcovi, rosii, ardei) sau in cele de culoare verde (spanac). Dar, pentru a fi sigur ca ai in organism toate vitaminele si mineralele care are nevoie sistemul tau imunitar este indicat sa folosesti suplimente alimentare care iti ofera cantitatea optima de nutrienti.

