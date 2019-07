Celebra actrita insarcinata pentru a doua oara

Anne Hathaway 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anne Hathaway, indragita actrita detinatoare a premiului Oscar, a anuntat ca asteapta venirea pe lume al celui de-al doilea copil al ei. Anuntul a fost facut chiar de actrita in varsta de 36 de ani, miercuri, pe contul de Instagram. Vedeta a postat o fotografie in care se vede burtica de gravida, alaturi stand scris: „Nu este pentru vreun film...” Filmul de actiune "Barbati in Negru International", debut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend Totodata, Anne Hathaway a tinit sa trimita „multa iubire” celor care au probleme cu fertilitatea, explicand ca si ea s-a chinuit cu aceste probleme, in cazul ambelor sarcini. Anne Hathaway este casatorita cu Adam Shu ...