Celebra artista Ramona Badescu, la ceas aniversar

Ramona Bădescu (n. 29 noiembrie, 1968, Craiova) este o actriță română care trăiește în Italia. A practicat și modelingul, iar din 2008 a intrat și în politică.Ramona a cântat de mică și a visat să devină actriță.Părinții sai au indrumat-o spre o scoala ceva mai tehnica, astfel incat Ramona este licentiata in Economie și Comerț. Ea a emigrat in Italia imediat dupa revolutie, în 1990, cand a debutat in televiziune cu emisiunea Fantagame.În 1994 a jucat in serialul TV Le storie di Farland, unde a interpretat un rol bine primit de public și critici.Dupa acest rol, ofertele s-au tinut lanț, iar Ramona si-a facut debutul și în cariera cinematografică cu roluri în serialele: La piovra 8, Incantesimo 2, I misteri di Cascina Vianello.În 1996 devine cetățean italian cu acte în regulă. Ramona Bădescu vorbeste fluent italiana, engleza și franceza.În 2002 debuteaza ca actriță în rol principal in show-ul Gran Casino la Canale 5, iar talentul ei ca dansatoare si cantareata este foarte apreciat.În 2005 participa la editia a doua a reality show-ului La fattoria, prezinta diverse programe de televiziune, iar in 2007 are un rol in spectacolul Moulin Rouge- Musical Romantico.În 2008 a candidat la alegerile din Roma, insa nu a avut succes. Este insa colaborator pentru afacerile romanesti cu primarul Romei, Gianni Alemmano. În Romania este implicata in politica si diverse acțiuni umanitare. În mai 2010, Ramona Bădescu a lansat primul ei album, `Jumi Juma`. Discul este realizat in colaborare cu trupa Millenium din Chișinău, dar și cu cântărețul Gigi Finizio.Sursa foto: Facebook/ Ramona Badescu Fanworld