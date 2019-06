Celebra chitara "Black Strat" a lui David Gilmour, vanduta la licitatie pentru un pret record de aproape 4 milioane de dolari

chitar Fender Stratocaster google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O chitara Fender Stratocaster, folosita de David Gilmour la unele dintre cele mai cunoscute piese ale formatiei Pink Floyd, a fost vanduta la Christie's New York pentru suma record de 3.975.000 de dolari, potrivit nme.com. Anul acesta, Gilmour a anuntat ca va vinde 120 dintre emblematicele sale chitare pentru a aduce bucurie si altora iar fondurile vor fi folosite in scopuri caritabile. "Aceste chitare mi-au fost prietene bune", a spus el. "Mi-au daruit multa muzica. Cred ca e timpul ca ele sa fie folosite de altcineva. Am petrecut destul de mult timp cu ele si banii obtinuti vor fi folositi pentru a face mult bine in lume si asta e intentia mea". Solistul trup ...