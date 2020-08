Celebra `Ecole hoteliere de Lausanne` vine in Romania. Viitori profesioniști in domeniul hotelier vor invața la Brașov

„Ecole hoteliere de Lausanne“ va pregăti, la Brașov, viitori profesioniști în domeniul hotelier. Consiliul Local Brașov a aprobat un proiect de hotărâre privind colaborarea dintre Municipiului Braşov şi Grupul Educaţional Elveţian Winsedswiss, proprietar al francizei Școlii Hoteliere din Lausanne, cea mai importantă instituție de învățământ în domeniul hotelier din lume, pentru crearea unei școli profesionale tehnice duale la Brașov.

„Astăzi s-a aprobat parteneriatul între cele două părți, elvețiană și română, reprezentată de Primăria Municipiului și Consiliul Local Brașov. Acest parteneriat va fi completat de un protocol care va fi în următoarea perioadă și care va stabili foarte clar ce are fiecare de făcut. Pe scurt, ne propunem să înființăm un tip de școală care să pregătească personal în domeniul HoReCa, pentru că este criză pe piața muncii în acest domeniu. Școala din Lausanne este renumită, are un background foarte bun. Am avut până acum discuții cu partea elvețiană, Camera de Comerț, și reprezentanții asociațiilor de profil din Brașov, este nevoie de acest parteneriat ca prim pas, iar apoi cele două părți vom crea un grup de lucru și sper ca într-o lună de zile să venim cu lucruri concrete, să stabilim unde, ce, cum, care este participarea fiecăruia dintre noi, iar cei interesați să poată începe activitățile de pregătire. Răspundem în acest fel și cererii de pe piața muncii, dar și elevilor și părinților care văd în această activitate o oportunitate de carieră, în țară sau străinătate. Va fi un sistem de învățământ dual, pe modelul Școlii Profesionale Germane Kronstadt. Unde vor fi pregătiți copii și tineri care doresc să activeze în acest domeniu și să aibă un parcurs educațional de specialitate, asigurat de partea elvețiană“, a explicat primarul George Scripcaru, la finalul ședinței consiliului local.

Grupul Educaţional Elveţian Winsedswiss, instituţie de învăţământ elveţiană, care are ca obiectiv ridicarea calităţii actului educaţional prin investiţii pe mai multe niveluri şi prin transferul de bune practici consacrate, printr-o adresă transmisă primăriei, îşi exprimă disponibilitatea pentru o posibilă colaborare în domeniul educaţiei şi învăţământului profesional şi tehnic dual.

Colaborarea urmează să se concentreze într-o primă etapă pe învăţământul profesional şi tehnic dual în domeniul ospitalităţii, aducând pe harta educaţională a României expertiza şi experienţa celei mai bune şcoli din lume din acest sector, „Ecole hoteliere de Lausanne“, prin franciza pe care o deţin.

Grupul Educaţional Elveţian Winsedswiss, cu filiale în România, Elveţia şi Serbia, are ca obiectiv principal crearea şi furnizarea de programe educaţionale pentru fiecare etapă din viaţă, de la grădiniţă la universitate şi mai departe, de-a lungul carierei profesionale. Grupul de instituţii de învăţământ integrate vertical dezvoltă pe piaţa din România programe de învăţământ preuniversitar, postliceal şi, în curând, universitar. În acest scop, Winsedswiss derulează parteneriate cu cele mai renumite instituţii de învăţământ din domeniu.

Învăţământul vocaţional, universitar şi postuniversitar este bazat pe filosofia sistemului elveţian de educaţie duală, fiind o îmbinare a noţiunilor teoretice cu transpunerea acestora în practică la locul de muncă. Ca dezvoltator al acestor noi sisteme de învăţământ, fundamentate pe inovaţia şi creativitatea continuă a serviciilor, Winsedswiss oferă programe educaţionale care acoperă sectoarele principale ale industriei serviciilor, precum ospitalitate, retail, sănătate, divertisment, artă, management spotiv.

Winsedswiss oferă certificate şi diplome recunoscute internaţional, acestea fiind deschizătoare de uşi către oportunităţi profesionale deosebite oriunde în lume.