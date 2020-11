Celebra Inna ne arata cum se realizeaza machiajul ei preferat (video)

"Am învățat și eu foarte multe trucuri, dar niciodată nu-mi iese la fel de bine. Și Anca-mi spune: Da, da, e vorba de tine. Tu n-ai răbdare, tu vrei ca în 10 minute să-ți iasă. Nu, credeți-mă, am stat și o oră și tot nu mi-a ieșit", a mărturisit Inna.

"De-a lungul timpului eu am folosit foarte multe iluminatoare. Am o trusă compusă din, cred, șase produse și vreo patru pensule. Nu știu să fac decât un singur tip de machiaj. Ăsta, pe care mi-l face Anca acum, puțin mai rău. În trusă am: un fond de ten, o pudră, culori de ochi am doar maro și negru, rimel, un anticearcăn, contur de buze nude și roșu, pentru că eu mă dau pe toată suprafața buzei cu contur.



De curând am început să folosesc bază de machiaj. Recunosc, iese mai bine machiajul dacă folosesc baza de machiaj."