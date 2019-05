Celebra scena in care Iliescu il face pe Nastase 'Prostanac', cu o alta distributie - Basescu si Tariceanu

Traian Băsescu nu îşi poate ascunde mirarea faţă de stângăcia cu care ALDE şi-a pregătit campania către un dezastru la europarlamentare. Invitat la TVR, fostul preşedinte i-a imputat lui Călin Popescu Tăriceanu însuccesul ALDE, spunând că era pe cale să creadă că Tăriceanu are experienţă.

Citește și: Traian Băsescu dă alarma: O știre bombă de pe surse!

''La ALDE a fost vorba de prostie. Cum să te duci tu, în campanie, tu aliatul PSD-ului, cu aceeaşi temă cu care s-a dus PSD-ul. Păi orice votant spune că pune votul la PSD, că poate face programul, dar nu la asta mic. Aşa ceva nu am văzut. Încă eram tentat să încep să cred că Tăriceanu are experienţă. Nu are. A trecut prin experienţe, dar degeaba, că nu s-a prins nimic de capul lui. El trebuia să aibă cu totul altă temă ca să se individualizeze, cum am făcut PMP-ul. Păi dacă ne duceam cu tema 'jos Dragnea' era mult mai vocal PNL-ul şi atunci ne-am dus cu tema Uniunea Europeană, care ne-a distins de toţi ceilalţi. E adevărat că noi o şi ştiam, ceilalţi şi să fi vrut, n-ar fi putut'', a încheiat fostul preşedinte.