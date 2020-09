Celebram Ziua Muzicii country. Subgenuri si artisti (video)

Un alt simbol al muzicii country a fost Hank Williams.

Alternative country - Wilco, Ryan Adams, Neko Case

Bakersfield sound - Buck Owens, Merle Haggard

Bluegrass - Nickel Creek, Alison Krauss

Country gospel/Christian country

Country pop - Martina McBride, Toby Keith, Keith Urban, Tim McGraw, Taylor Swift, Carrie Underwood

Cowpunk - The Meat Puppets, Hank Williams III

Country rock/Southern rock - Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers Band, Creedence Clearwater Revival, Alabama, Eagles

Country soul - Solomon Burke, Mavis Staples

Deathcountry

Honky-tonk - Hank Williams, Dwight Yoakam

Instrumental country

Lubbock sound - Buddy Holly, The Crickets

Nashville sound - Jim Reeves, Eddy Arnold, Patsy Cline

Neotraditional country - George Strait, Alan Jackson

Outlaw country - Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, David Allan Coe

Red dirt - Cross Canadian Ragweed

Western swing - Bob Wills, Asleep at the Wheel, The Hot Club of Cowtown

Country este un gen muzical apărut în anii 1920 în sudul SUA (termenul a fost adoptat în 1949, pentru a înlocui termenul muzică hillbilly). Își are originea în muzica irlandeză, însă are influențe și din alte genuri, cum ar fi Bluegrass, blues sau gospel.Începând cu anii 1950 se simt și puternice influențe de rock and roll, precum și a altor genuri ulterioare de rock. Din primul val al muzicii country merită amintiți Fiddlin' John Carson, Vernon Dalhart, Riley Puckett, Don Richardson, Ernest Stoneman, Charlie Poole and the North Carolina Ramblers și The Skillet Lickers.Genul a fost apoi modelat și adus în forma în care îl cunoaștem astăzi de Jimmie Rodgers și de familia Carter. Un alt simbol al muzicii country a fost Hank Williams.Sursa video: Youtube/ Country Library