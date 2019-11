Celebrul bucatar Gabi Valceanu a murit! A intrat cu masina intr-un copac si nu a mai avut nicio sansa. Imagini cumplite de la locul accidentului

Celebrul Bucatar Gabi Valceanu si-a pierdut viata intr-un teribil accident rutier. Totul s-a intamplat la Horezu, pe drumul ce duce catre Varful lui Roman.

Gabi Valceanu conducea o autoutilitara si a parasit partea carosabila, lovind un copac. Bucatarul avea doar 49 de ani si era originar din Ramnicu Valcea. El si-a pierdut viata in urma traumatismelor severe suferite in urma impactului.A intrat in stop cardio-respirator si nu a putut fi salvat, in ciuda eforturilor facute de medicii care au ajuns la fata locului. Alti doi pasageri au fost transportati la spital, dupa ce au primit primele ingrijiri la fata locului.

“Dumnezeu sa te ierte, unchiul Gabi Vilceanu Maestru Bucatar, ai fost un om foarte scump pentru noi toti nepotii tai! Nu te vom uita niciodata si vei ramane in inimile nostre toata viata! Dumnezeu sa te odihneasca in pace!”, “Cunoscutul si indragitul bucatar Gabi Valceanu maestru bucatar ne-a parasit. Era un om deosebit si atent la nevoile celor din jur. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, au fost doar doua dintre mesajele aparute pe retelele de socializare dupa ce s-a aflat vestea crunta despre bucatarul Gabi Valceanu a murit.

”Este vorba despre un microbuz transport marfa. Din cele 3 persoane, una este inconstienta, in momentul de fata se executa manevre de resuscitare de catre echipajul S.A.J..

Cei trei barbati: conducatorul auto in stop cardio respirator, ceilalti pasageri cu politraumatisme au fost preluati de SAJ si SMURD. Din nefericire, a fost declarat decesul conducatorului auto”, arata reprezentantii ISU Valcea.

