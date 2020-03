Celebrul chef Michel Roux, fondator al restaurantului Le Gavroche din Londra si detinator de stele Michelin, a murit

Chef Michel Roux, cunoscut în special pentru că a înfiinţat împreună cu fratele său restaurantul cu stele Michelin Le Gavroche la Londra, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunţat joi familia sa, scrie AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Suntem recunoscători că am împărţit viaţa cu acest om extraordinar şi suntem atât de mândri de toate realizările sale", a declarat familia într-un comunicat. Familia sa s-a descris ca pe "un geniu modest, un chef legendar, au autor popular şi un profesor carismatic". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Născut pe 19 aprilie 1941 în Franţa, Michel Roux şi-a clădit întreaga carieră în Regatul Unit. El a fondat "Le Gavroche" în 1967 împreună cu fratele său mai mare Albert la Londra, apoi "The Waterside Inn" la Bray, în vestul capitalei britanice, în 1972. Condus astăzi de fiul său, Alain Roux, The Waterside Inn nu a pierdut niciuna dintre cele trei stele de când i-au fost atribuite de Ghidul Michelin în 1985, singurul restaurant din afara Franţei care a realizat o astfel de performanţă. Le Gavroche a fost primul restaurant din Regatul Unit care a obţinut o stea Michelin, în 1974. A primit alte două, apoi trei în 1982. În prezent, deţine două stele Michelin. Este condus de nepotul lui Michel Roux şi fiul lui Albert Roux, chef Michel Roux Jr, care a participat la mai multe emisiuni culinare la televiziunea britanică. Din 1983, Michel Roux a publicat zeci de cărţi care s-au vândut în peste două milioane de exemplare. El a lansat, împreună cu fratele său, "Roux Scholarship", celebru concurs culinar în Marea Britanie. &nbs ...