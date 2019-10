Celebrul DJ Fatboy Slim a remixat extrase din discursul Gretei Thunberg la ONU - VIDEO

Celebrul DJ britanic Fatboy Slim a remixat extrase din discursul Gretei Thunberg la ONU, cea care luptă împotriva crizei climatice, într-un show pe care l-a susţinut la Gateshead în weekend, pe melodia "Right here, Right Now", potrivit The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); DJ-ul în vârstă de 56 de ani a început remixul cu vocea Gretei care le transmitea mesajele sale liderilor lumii, combinată cu melodia lui. "Oamenii mor. Toate ecosistemele sunt în colaps. Ne aflăm la începutul extincţiei în masă. Şi voi vorbiţi doar despre bani", sunt cuvintele tinerei în vârstă de 16 ani pe care DJ-ul le-a adus în atenţia publicului. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Expresia "right here, right now" folosită de Greta este auzită pe parcursul întregului cântec. Iniţial, muzicianul David Scott de la The Kiffness a publicat în septembrie pe reţelele de socializare cuvintele Gretei folosind imagini cu gheţari care se prăbuşesc. Fatboy Slim, al cărui nume real este Norman Cook, a distribuit videoclipul pe Facebook. iar acum a integrat discursul tinerei în show live, vinerea trecută. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.