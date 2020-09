Celebrul Elon Musk a pierdut peste 16 miliarde de dolari intr-o singura zi

Averea netă a lui Elon Musk a scăzut marţi cu 16,3 miliarde de dolari, cel mai sever declin înregistrat într-o singură zi în istoria indicelui miliardarilor realizate de Bloomberg, după ce prăbuşirea acţiunilor Tesla a continuat, transmite Bloomberg.

Titlurile Tesla au scăzut la Bursa de la New York cu 21%, cel mai sever recul înregistrat vreodată, după ce General Motors Co (GM) a anunţat marţi că va plăti aproximativ două miliarde de dolari pentru achiziţionarea unei participaţii de 11% la producătorul american de camioane electrice Nikola Corp, o tranzacţie care va ajuta grupul american să concureze cu Tesla şi Ford, informează Agerpres.



Declinul Tesla a început săptămâna trecută, după ce acţiunile producătorului american de vehicule electrice nu au fost incluse în indicele S&P 500 al Bursei de la New York.



În ultimele zile, cei mai bogaţi oameni ai planetei s-au confruntat cu scăderea averilor din cauza turbulenţelor de pe pieţele bursiere. Averea netă a şefului Amazon, Jeff Bezos, a scăzut cu 7,9 miliarde de dolari, în timp ce averea lui Zhong Shanshan a crescut cu peste 30 miliarde de dolari - ajungând al treilea cel mai bogat om din China - după ce acţiunile companiei de îmbuteliere a apei pe care a înfiinţat-o au urcat în urma Ofertei Publice Iniţiale (IPO).



Titlurile Nongfu Spring au urcat cu 54% la debutul pe Bursa de la Hong Kong, majorând averea lui Zhong la 50,9 miliarde de dolari.



Pierderile înregistrate de Elon Musk şi câştigurile realizate de Zhong Shanshan sunt cele mai mari mişcări din istoria indicelui miliardarilor realizate de Bloomberg, excluzând revizuirile averilor nete în urma divorţului, redistribuirii şi moştenirii.



Musk, a cărei avere netă se situează acum la 82,3 miliarde de dolari, a ajuns pe locul cinci în clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume. Luna trecută, Musk a intrat în club select al celor cu averi de peste o mie de miliarde de dolari, datorită pachetului său salarial generos şi a creşterii de aproape 500% a acţiunilor Tesla în perioada ianuarie - august.



Turbulenţele de pe pieţe şi anunţul General Motors privind alianţa cu Nikola au şters marţi aproximativ 80 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a Tesla. În timp ce acţiunile producătorului american de vehicule electrice au scăzut cu 21,06%, titlurile Nikola au urcat cu peste 40%.