Celebrul medic roman stabilit in SUA vorbește despre Donald Trump: 'Il vor trata la Casa Alba, cel mai probabil au facut camere de terapie intensiva'

Ion Alexie, un medic român stabilit în SUA, susține că președintele Donald Trump va fi arătat zilnic la televizor, astfel încât populația să nu se îngrijoreze. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, înseamnă că starea de sănătate a președintelui este gravă, potrivit Mediafax.

Medicul infecţionist Ion Alexie de la Spitalul Summerlin din Las Vegas susține că, potrivit protocolului, președintele Donald Trump va fi tratat la Casa Albă unde au fost amenajate și camere de terapie intensivă. Șeful statului american o să apară zilnic la televizor pentru a liniști populația.

Citește și: Ludovic Orban: ‘Noi am urmărit gradual luarea unor măsuri, pe baza unor evaluări epidemiologice’

„Sunt convins că, dacă va fi nevoie îl vor trata la Casa Albă, cel mai probabil au făcut camere de terapie intensivă şi au personalul care le trebuie acolo, nu cred că-şi vor lua riscul de a-l duce la alt spital unde ar putea să aibă alte complicaţii, părerea mea e că în fiecare zi îl vor arăta la televizor, să liniştească lumea, să se ştie că este în stare bună şi că poate să ia decizii, dacă cumva se îmbolnăveşte rău şi nu mai apare la televizor este un semn prost”, a spus Ion Alexie.

Medicul din Las Vegas îngrijeşte pacienţi cu Covid și știe cum ar putea arăta tratamentul Preşedintelui Trump, în funcţie de evoluția bolii.

Citește și: DNA a decis: ‘Fostul director ‘Unifarm’ va fi judecat pentru săvârşirea infracţiuni de luare de mită’

„Acum este asimptomatic şi cel mai probabil va primi plasmă convalescentă, Remdesivir, Vitamina D3, Vitamina C şi Zinc. Dacă are infiltrate, pneumonie la computer tomograf este posibil să primească şi dexametazonă. I se va testa în sânge nivelul de interleukină 6 şi dacă este crescut are risc mare de furtună de citokine şi să se îmbolnăvească rău. În acest caz i se va da dexametazonă împreună cu Remsedivirul. Cei doi au acum pe deget în permanenţă puls-oximetrul. Îi vor testa oxigenarea în sânge continuu”, a precizat doctorul Ion Alexie.

Dacă starea președintelui Trump se va înrăutăți, el va primi plasmă.

Citește și: Nelu Tătaru: ‘Nu putem limita această creştere decât respectând regulile’

„Acest tratament se poate face la bolnavii infectaţi cu Covid şi care developează vasculita, Kawasaki Sindrome, acum se filtrează plasma pacienţilor care se aruncă din această pungă mare, şi plasma este înlocuită cu plasmă de transfuzii şi merge în pacient”, a menţionat medicul român, angajat la un spital din Las Vegas.

Reprezentanții Casei Albe au anunțat vineri că președintele Donald Trump s-a infectat cu virusul SARS CoV-2.