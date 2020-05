Celebrul medic timișorean Dorel Sandesc explica „paradoxul estic”

Celebrul medic timișorean care a reșit vindecarea unui număr record de pacienți COVID, Dorel Săndesc, președintele Asociației ATI și membru în comisia COVID-19 din Ministerul Sănătății, consideră că răspândirea coronavirusului în Europa reprezintă un „paradox estic”. Potrivit acestuia, statele est-europene, printre care şi România, sunt mai puţin pregătite decât vecinii (Franţa, Germania, Marea Britanie, Spania, Italia) […] The post Celebrul medic timișorean Dorel Săndesc explică „paradoxul estic” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.