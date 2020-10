Celine Dion si Priyanka Chopra Jonas vor juca in drama romantica Text for You

Cântăreaţa Celine Dion, modelul şi actriţa Priyanka Chopra Jonas şi actorul Sam Heughan au fost selectaţi să facă parte din distribuţia dramei romantice cu titlul de lucru „Text for You”, producţie Screen Gems, divizie a Sony, informează Variety, potrivit news.ro.

Lungmetrajul va fi o versiune în limba engleză a filmului german „SMS Fur Dich”, bazat pe romanul omonim al lui Sofie Cramer.

În centrul poveştii stă o femeie care, în mod tragic, şi-a pierdut logodnicul şi începe să îi trimită mesaje pe vechiul lui telefon. Numărul de telefon însă a fost repartizat unui bărbat din acelaşi oraş, care trece printr-o suferinţă similară. Cei doi se întâlnesc şi au o conexiune de necontestat, dar nu par dispuşi să lase trecutul în urmă. Muzica lui Celine Dion le dă curaj să încerce să aibă din nou o relaţie.

Jim Strouse („Grace is Gone”, „The Incredible Jessica James”) va regiza după un scenariu pe care îl semnează, iar Lauryn Kahnis efectuează rescrierea finală.

Dion este artist al Sony Music, cu albume vândute în peste 200 de milioane de exemplare în întreaga lume. Ea a interpretat, între altele, piesele „Beauty and the Beast” (1991) şi „My Heart Will Go On” (1997), premiate cu Oscar.

Heughan este cunoscut pentru rolul din serialul „Outlander”. Mai recent, a jucat în filmul „Bloodshot”, alături de Vin Diesel, şi în „The Spy Who Dumped Me”.

Chopra Jonas va putea fi văzută în curând în „The White Tiger”, adaptare Netflix pe care a produs-o, şi în „We Can Be Heroes”, regizat de Robert Rodriguez. Ea este producător al „Citadel” şi „The Matrix 4”.