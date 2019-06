Centenarul Hotararii Consiliului Suprem Aliat de recunoastere a Unirii Transilvaniei, Crisanei, Maramuresului si Banatului cu Romania

muzeuluniversitatii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 11 iunie 2019, incepand cu ora 10.00, in sala de conferinte a Muzeului Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Primaria Municipiului Iasi in parteneriat cu Centrul de Istorie a Secolului 20 din cadrul Facultatii de Istorie a Universitatii organizeaza colocviul intitulat Pericolul bolsevic in Romania anului 1919: intre realitate si instrumentalizare politica. Alocutiunile domnului Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iasi, a domnului prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, Decanul Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, a domnului Ionut Nistor, Directorul Muzeului Universitatii din Iasi, si a domnului prof. univ. dr. Daniel Sand ...