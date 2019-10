Centenarul nasterii academicianului Nicolae Cajal in a sa casa - Complexul Educational Laude-Reut

Complexul Educational Laude-Reut a organizat joi, 17 octombrie 2019, o manifestare de suflet "100 de ani de la nasterea Academicianului Nicolae Cajal", la cladirea liceului care ii poarta numele, in Piata Leul Ierusalimului din Bucuresti, ca parte a Simpozionului desfasurat in perioada 17-19 octombrie in cadrul Academiei Romane.