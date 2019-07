Centrala pe lemne, o investitie rentabila

centrale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atunci cand iti construiesti o noua casa sau o renovezi pe cea veche, costurile nu sunt deloc mici. Vei face mai multe investitii a caror scop este acela ca tu sa te bucuri de confort cat mai mult timp. Iar achizitia sistemului de incalzire reprezinta una dintre cele mai importante investitii pe care le vei face dupa constructia casei. Clima din Romania ne obliga sa investim in sisteme de incalzire care sa ne asigure confortul termic mai bine de 3-4 luni pe an, in functie de zona in care locuim dar si de severitatea iernii. De asemenea, incalzirea locuintei vine la pachet cu costuri mai mari sau mai mici in functie de sistemul folosit pentru incalzirea casei. Drept urmare, investitia in sistemul de incalzir ...