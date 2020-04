Centru medical constantean transformat in nou spital pentru pacientii cu Covid-19. Cine a luat decizia si de ce. Declaratiile partilor

Ce a solicitat Spitalul de Boli Infecțioase



O nouă unitate spitalicească va fi amenajată la Constanța special pentru primirea pacienților infectați cu COVID-19. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța a câștigat în instanță procesul pentru amenajarea unui spațiu în cartierul constănțean Medeea pentru primirea celor confirmați cu SARS-Cov-2, pe perioada stării de urgență, iar unitatea urmează să fie pusă la dispoziția SCBI Constanța în cel mai scurt timp. Modificările vin pe fondul deciziei Tribunalului Constanța, ce a admis acțiunea SCBI în contradictoriu cu SC Centrul Medical Dorobanți pentru spațiul din cartierul Medeea., juristul societății, a confirmat informațiile pentru ZIUA de Constanța. „Am avut deja o primă întâlnire cu reprezentanții Spitalului și urmează să avem o a doua discuție, să vedem exact data la care aceștia pot lua spațiul în primire“, a declarat jursitul Corina Ciovică. La rândul său contactată telefonic, medicul, managerul, a precizat că nu poate comunica asemenea date prin telefon, conform procedurilor în vigoare.Procesul dintre Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța și SC Centrul Medical Dorobanți SRL a debutat pe rolul Judecătoriei Constanța la data de 26 martie 2020, sub numărul 6979/212/2020. Litigiul privește imobilul din strada Ion Ionescu De La Brad, nr. 4, din cartierul Medeea, unde se află Centrul Medical Dorobanți.În cererea privind emiterea ordonanței președințiale pentru eliberarea spațiului respectiv, reprezentanții SCBI Constanța au solicitat, potrivit hotărârii instanței publicate pe Jurindex, „obligarea pârâtei (nr., SC Centrul Medical Dorobanți SRL) ca, în termen de cinci zile de la pronunțarea hotărârii, să predea reclamantului (nr., SCBI) imobilul situat în Constanța, strada Ion Ionescu De La Brad nr. 4, județul Constanța, liber de orice echipament medical și dotări (mobilier, aparatură medicală etc.), imobilul urmând a fi folosit de reclamant până la încetarea cauzei de forță majoră a cărei constatare a solicitat-o printr-o acțiune în constatare“.„În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, prin adresa nr. xxxxx/19.03.2020, Primăria Municipiului Constanța a solicitat, atât reclamantei, cât și pârâtei, predarea imobilului situat în Constanța, strada Ion Ionescu De La Brad nr. 4, județul Constanța, motivat de faptul că este imperios necesară și urgentă disponibilizarea de noi spații în vederea asigurării și amenajării acestora, pentru a servi ca spații de tratare a bolnavilor infectați cu virusul SARS-C OV-2“, se arată pe www.rolii.ro.Spațiul face obiectul contractului de asociere în participațiune nr. 228/19.01.2011, încheiat între Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța și SC Centrul Medical Dorobanți SRL, prin care părțile s-au asociat în vederea desfășurării de activități medicale.Totuși, în contextul epidemiei de Coronavirus din România, SCBI Constanța are nevoie și de acel spațiu, spun reprezentanții instituției medicale, pentru a primii pacienții.În cadrul dezbaterilor susținute în fața magistratului Judecătoriei Constanța, avocații spitalului au argumentat că „momentan, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța nu mai poate să interneze niciun pacient. De la momentul la care a fost comunicat acest număr până la momentul la care a fost ștampilată acea adresă numărul pacienților infectați a mai crescut“, conform sursei citate.Aceștia au mai arătat că pacienții diagnosticați cu Covid-19 au nevoie de amenajări speciale la internare, sens în care într-un salon cu trei paturi, de pildă, este internat un singur pacient, din cauza contagiozității bolii. Astfel, spațiile disponibile efectiv la SCBI nu ar putea acoperi un număr de pacienți estimat să mai crească, în condițiile în care numărul celor diagnosticați cu boala dată de SARS-Cov-2 crește zilnic.În replică, reprezentanții Centrului Medical Dorobanți au cerut respingerea acestei cereri, pe motiv că nu sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru cererea de ordonanță președințială. De asemenea, potrivit sursei citate, avocații Centrului Medical au susținut că prin D ecretul nr. 195/2020 privind instalarea stării de urgență nu au fost suspendate nici dispozițiile legale privind răspunderea contractuală, nici prevederile cuprinse în contractele administrative, iar dispunerea unei evacuări prin ordonanță președințială echivalează cu pre-judecarea fondului.Acțiunea a fost inițial respinsă de către Judecătoria Constanța, însă Tribunalul Constanța a decis, la data de 16 aprilie, să admită apelul declarat de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța.În minuta hotărârii Tribunalului se arată că instanța de apel „obligă pârâta SC Centrul Medical Dorobanți SRL ca în termen de 5 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri să pună la dispoziţia reclamantei Spitalul Clinic de Boli Infecțioase imobilul situat în mun. Constanţa, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 4, liber de orice bunuri mobile care nu sunt necesare reclamantei în scopul administrării activităţii medicale destinate aplicării Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextual epidemiei de coronavirus COVID – 19“. Punerea la dispoziție a spațiului pentru Spitalul de Boli Infecțioase este valabilă pe durata stării de urgență.Contactată telefonic, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, dr. Stela Halichidis, a declarat pentru ZIUA de Constanța că nu poate răspunde telefonic la întrebarea dacă spațiul a fost deja pus la dispoziția spitalului, așa cum stabilise instanța, neputând comunica telefonic astfel de date.La rândul său, Corina Ciovică, juristul SC Centrul Medical Dorobanți SRL, a declarat pentru ZIUA de Constanța că a existat o primă întălnire cu reprezentanții spitalului ca urmare a deciziei instanței de a se pune spațiul la dispoziția SCBI. „În prezent, așteptăm să avem o a doua comunicare cu reprezentanții instituției medicale, pentru a ni se comunica exact când doresc să intre efectiv în posesia spațiului, pe durata stării de urgență. Dotările medicale vor rămâne și vor fi puse la dispoziția Spitalului de Boli Infecțioase, pentru tratarea pacienților diagnosticați cu Covid-19“, a declarat juristul Corina Ciovică.