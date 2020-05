Centrul Bucureștiului, liber de mașini, in week-end

Primăria Generală a Municipiului București a decis înființarea mai multor zone de promenadă în centrul Bucureștiului, astfel că va fi interzisă circulația autoturismelor în aceste locuri. Măsura va fi implementată începând de vinerea viitoare, 22 mai. Din acel moment, circulația mașinilor va fi interzisă în week-end-uri în următoarele zone: Zona 1 – strada Polona (de […] The post Centrul Bucureștiului, liber de mașini, în week-end appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.