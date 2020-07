Centrul Infotrafic: Circulatie ingreunata pe A2 Bucuresti-Constanta, la Drajna, carambol cu cinci masini. Valori de trafic in crestere pe sensul spre litoral, in zona nodului rutier de la Glina

Traficul rutier este ingreunat, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul spre litoral, in zona localitatii Drajna, unde a avut loc un carambol cu cinci autoturisme implicate, o persoana primind ingrijiri medicale. Tot pe A2, valorile de trafic sunt in crestere, pe sensul spre litoral, in zona nodului rutier de la Glina, anunta Centrul Infotrafic.